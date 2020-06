黑人生命寶貴運動下 有民眾要求奧克蘭多條街道改名

【KTSF 歐志洲報導】

東灣奧克蘭(屋崙)現在有一股民眾發起的運動,要更改市中一些街道的名字,因為這些人都曾經擁有奴隸。

Washington、Jackson和Jefferson,有些人認為這只是前總統的名字,但是在目前的社會環境中,奧克蘭居民Herman Cowan認為,這是壓迫人民的象徵,代表奴隸制度的名字,都應該被移除,因為這些名字推動種族歧視的概念。

所以相信是以前總統Andrew Jackson命名的Jackson街,可以改為Black Lives Matter,黑人生命寶貴街。

市長Libby Schaaf表示,支持一個重新審查和委員會對話的程序,她和市議員Larry Reid表示,要是社區支持,他們會持開放態度。

但是也有一些社區領袖表示,更改路名也不會改變種族歧視的思維,Acts Full Gospel教會的牧師Bob Jackson表示,與其花錢改路名,不如把這些錢用在可以提升社區的項目上,而市府目前也沒有計畫研究改路名的項目和相關費用。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。