北加Walmart分銷中心槍擊案一死6傷

【KTSF】

北加州一間Walmart分銷中心周六爆發致命槍擊,警方周日公布槍手身分是去年被開除的前員工Louis Lane。

Tehama縣警表示,槍手周六駕駛自己的SUV休旅車,來到案發的Walmart分銷中心,繞了好幾圈後,於下午3點半左右將休旅車撞向該中心大廳,車輛燃燒起火,槍手則下車,持半自動步槍開始掃射,事件造成一死6傷。

死者是45歲的員工Martin Haro-Lozano,送醫後傷重不治,暫時不清楚槍手與死者是否認識。

槍手最後在停車場與警方交火時胸部中槍,送院後被證實死亡。

31歲的槍手,去年因為輪到自己值班時沒有來上班被開除,警方表示,根據現場錄像及目擊者證詞,相信槍手單獨犯案。

有目擊者表示,現場彈火猛烈,還有一名傷者是被槍手的休旅車撞傷。

當局指,案發時該中心有幾百名員工,不過只有幾名員工在大廳,槍手的犯案動機目前仍在調查中。

