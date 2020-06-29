北加Walmart分銷中心槍擊案一死6傷

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北加州一間Walmart分銷中心周六爆發致命槍擊，警方周日公布槍手身分是去年被開除的前員工Louis Lane。

Tehama縣警表示，槍手周六駕駛自己的SUV休旅車，來到案發的Walmart分銷中心，繞了好幾圈後，於下午3點半左右將休旅車撞向該中心大廳，車輛燃燒起火，槍手則下車，持半自動步槍開始掃射，事件造成一死6傷。

死者是45歲的員工Martin Haro-Lozano，送醫後傷重不治，暫時不清楚槍手與死者是否認識。

槍手最後在停車場與警方交火時胸部中槍，送院後被證實死亡。

31歲的槍手，去年因為輪到自己值班時沒有來上班被開除，警方表示，根據現場錄像及目擊者證詞，相信槍手單獨犯案。

有目擊者表示，現場彈火猛烈，還有一名傷者是被槍手的休旅車撞傷。

當局指，案發時該中心有幾百名員工，不過只有幾名員工在大廳，槍手的犯案動機目前仍在調查中。

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