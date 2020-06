加州染疫人數過去一周勁升45% 有監獄逾千人確診

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州過去一星期的新冠病毒確診人數勁升45%,州長紐森下令7個縣立即關閉酒吧及夜店,灣區再多一個縣因為疫情惡化,被納入州府監察名單,位於北灣Marin縣的San Quentin監獄,確診人數上升至超過1,000人。

加州周日新增5,307宗確診,累計超過216,000宗,死亡人數逼近6,000人,住院人數是4,776人,再度創下疫情爆發以來的新高。

紐森表示,過去一星期,確診數字激增45%,位於南加州的Imperial縣因為疫情惡化,醫療系統不勝負荷,紐森已經下令Imperial縣周一起要重新實施居家令。

紐森說:「很多人並不自覺,沒有跟足我們的指引,要求他們保持社交距離,更有人連口罩都不戴。」

為了進一步控制疫情爆發,紐森周日宣布州內另外6個位於中部及南加州的縣,包括Fresno、Kern縣、Kings縣及洛杉磯縣等,必須立即關閉酒吧及夜店。

紐森指出,以上的縣已被納入州府的監察名單超過兩星期,不過疫情並未有緩和跡象。

紐森說:「超過兩星期,這些縣仍在監察名單上,繼續見到疫情擴散,因此觸發我們做出這決定。」

紐森亦建議在監察名單上超過3天,但未到兩星期的另外8個縣關閉酒吧及夜店,包括Sacramento、南加州Riverside、Santa Barbara,以及灣區的Santa Clara及Contra Costa。

紐森亦宣布,州府的監察名單由上星期的15個縣增加至18個,新增的包括北灣Solano縣。

此外,位於北灣Marin縣的San Quentin監獄疫情持續爆發,至今有1,011人確診,紐森表示,他一向同意提前釋放一些涉及非暴力、非性罪行,而刑期剩下180天以內的囚犯,以便讓監獄有更多空間保持社交距離。

在San Quentin中,州府已經篩選出110名合資格提前獲釋的囚犯,不過他發現當中只有40人出獄後有地方落腳。

紐森說:「問題是,釋放他們會否讓一個差的情況變得更惡劣,他們未準備好出獄,因為沒有地方住,不知道去哪裡,對將來亦沒有計劃。」

紐森指出,囚犯的家屬及關注囚犯權益組織的聲音他全部都聽到,但他希望以負責任的態度安排好每個釋囚的去向,州府將於未來數天公布提前釋放囚犯的計劃。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。