加州染疫人數過去一周勁升45% 有監獄逾千人確診

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州過去一星期的新冠病毒確診人數勁升45%，州長紐森下令7個縣立即關閉酒吧及夜店，灣區再多一個縣因為疫情惡化，被納入州府監察名單，位於北灣Marin縣的San Quentin監獄，確診人數上升至超過1,000人。

加州周日新增5,307宗確診，累計超過216,000宗，死亡人數逼近6,000人，住院人數是4,776人，再度創下疫情爆發以來的新高。

紐森表示，過去一星期，確診數字激增45%，位於南加州的Imperial縣因為疫情惡化，醫療系統不勝負荷，紐森已經下令Imperial縣周一起要重新實施居家令。

紐森說：「很多人並不自覺，沒有跟足我們的指引，要求他們保持社交距離，更有人連口罩都不戴。」

為了進一步控制疫情爆發，紐森周日宣布州內另外6個位於中部及南加州的縣，包括Fresno、Kern縣、Kings縣及洛杉磯縣等，必須立即關閉酒吧及夜店。

紐森指出，以上的縣已被納入州府的監察名單超過兩星期，不過疫情並未有緩和跡象。

紐森說：「超過兩星期，這些縣仍在監察名單上，繼續見到疫情擴散，因此觸發我們做出這決定。」

紐森亦建議在監察名單上超過3天，但未到兩星期的另外8個縣關閉酒吧及夜店，包括Sacramento、南加州Riverside、Santa Barbara，以及灣區的Santa Clara及Contra Costa。

紐森亦宣布，州府的監察名單由上星期的15個縣增加至18個，新增的包括北灣Solano縣。

此外，位於北灣Marin縣的San Quentin監獄疫情持續爆發，至今有1,011人確診，紐森表示，他一向同意提前釋放一些涉及非暴力、非性罪行，而刑期剩下180天以內的囚犯，以便讓監獄有更多空間保持社交距離。

在San Quentin中，州府已經篩選出110名合資格提前獲釋的囚犯，不過他發現當中只有40人出獄後有地方落腳。

紐森說：「問題是，釋放他們會否讓一個差的情況變得更惡劣，他們未準備好出獄，因為沒有地方住，不知道去哪裡，對將來亦沒有計劃。」

紐森指出，囚犯的家屬及關注囚犯權益組織的聲音他全部都聽到，但他希望以負責任的態度安排好每個釋囚的去向，州府將於未來數天公布提前釋放囚犯的計劃。

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