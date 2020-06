【KTSF】

伊朗周一向特朗普總統等36人發出拘捕令,並要求國際刑警協助拘捕,伊朗指,特朗普等人涉嫌年初在巴格達發動一場無人機轟炸行動,殺害伊朗高級將領蘇雷曼尼。

據伊朗官方媒體報導,伊朗的檢控官已要求國際刑警向特朗普等人發出紅色拘捕令,不過國際刑警已表明,不會按伊朗的要求這樣做,意味特朗普沒有被拘捕的風險。

伊朗的檢控官並沒有說明其他被發拘捕令的人士的身分,只強調即使特朗普任期結束,伊朗仍會繼續尋求檢控特朗普。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。