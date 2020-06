北加連環殺手庭上認謀殺罪避過死刑

【KTSF 江良慧報導】

一個前任警察在70和80年代時,以連環爆竊犯和強姦犯的身份在加州造成恐慌,並殺死10多人,這個被稱為金州殺手的人,幾十年來避過追捕後,終於在前年落網,他與控方達成認罪協議,周一在法庭上承認多項謀殺和其他控罪,作為交換條件,他將不會被判死刑。

現年74歲的被告Joseph DeAngelo身穿囚衣和戴上膠面罩,坐在輪椅上的他,看來虛弱,聲音沙啞。

當局是在2018年透過DNA追查到他的下落,他周一承認涉及加州6個縣的13項謀殺和13項綁架有關罪名,根據認罪協議,他將被判終身監禁,不得假釋,控方說他之所以認罪,只因為聽到聲音叫他這樣做,他說這個聲音是來自一個叫Jerry的人。

控方指,DeAngelo承認所有都是他做的,DeAngelo說:「我沒有力氣把他(Jerry)推走,他跟我一起去,就像在腦袋內,就像已經成為我一部分,我不想做那些事情的,我把Jerry推走後,就過著美滿生活。」

控方指DeAngelo在1975年至1986年間強姦超過50名女性,不過由於強姦罪的法定時限已經過去,所以只能控告他綁架有關的控罪。

控方指,DeAngelo當時多次向一些在市郊的夫婦下手,他會把丈夫綁起來,然後讓他們聽著他強姦他們的妻子,他有時候會放一些碟在丈夫的背上,並威脅說如果聽到有碟跌到地上,就會殺死他們。

周一的聆訊移師州立大學沙加緬度分校宴會禮堂舉行,以便一些受害人和受害人親屬可以到場旁聽,同時又可以保持社交距離。

