北加連環殺手庭上認謀殺罪避過死刑

【KTSF 江良慧報導】

一個前任警察在70和80年代時，以連環爆竊犯和強姦犯的身份在加州造成恐慌，並殺死10多人，這個被稱為金州殺手的人，幾十年來避過追捕後，終於在前年落網，他與控方達成認罪協議，周一在法庭上承認多項謀殺和其他控罪，作為交換條件，他將不會被判死刑。

現年74歲的被告Joseph DeAngelo身穿囚衣和戴上膠面罩，坐在輪椅上的他，看來虛弱，聲音沙啞。

當局是在2018年透過DNA追查到他的下落，他周一承認涉及加州6個縣的13項謀殺和13項綁架有關罪名，根據認罪協議，他將被判終身監禁，不得假釋，控方說他之所以認罪，只因為聽到聲音叫他這樣做，他說這個聲音是來自一個叫Jerry的人。

控方指，DeAngelo承認所有都是他做的，DeAngelo說：「我沒有力氣把他（Jerry）推走，他跟我一起去，就像在腦袋內，就像已經成為我一部分，我不想做那些事情的，我把Jerry推走後，就過著美滿生活。」

控方指DeAngelo在1975年至1986年間強姦超過50名女性，不過由於強姦罪的法定時限已經過去，所以只能控告他綁架有關的控罪。

控方指，DeAngelo當時多次向一些在市郊的夫婦下手，他會把丈夫綁起來，然後讓他們聽著他強姦他們的妻子，他有時候會放一些碟在丈夫的背上，並威脅說如果聽到有碟跌到地上，就會殺死他們。

周一的聆訊移師州立大學沙加緬度分校宴會禮堂舉行，以便一些受害人和受害人親屬可以到場旁聽，同時又可以保持社交距離。

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