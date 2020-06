Facebook改變政策禁發布含煽動仇恨言論

【KTSF】

社交平台Facebook宣佈一項新政策,會禁止在他們的社交網站上刊登宣稱移民、少數族裔或其他群體會威脅他人。

Facebook總裁Mark Zuckerberg表示,這項新政策適用於種族、民族、原籍、宗教信仰、社會階層、性取向、性別認同或移民身份。

Zuckerberg還說會加強打擊仇恨言論,這個決定是因為最近有用戶在Facebook發佈了包括廣告在內的相關內容,招來批評聲浪,包括可口可樂、本田車廠,以及Lululemon等超過100家企業,也因為Facebook發佈那些受爭議廣告,而相繼表示會抵制Facebook,至少未來6個月不會在其平台上刊登廣告。

另外,Facebook的新政策還包括在違反政策的貼文附上警告標籤。

