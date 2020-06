【有線新聞】

全球因新型肺炎死亡的人數超過50萬,疫情反彈下,部分封鎖措施恢復。

在美國加州,當局下令部分疫情較嚴重的縣,酒吧如果沒有同時提供食物,便要再次關門,州內酒吧在兩個多星期前曾獲准重開,眾議院議長佩洛西支持由聯邦政府下令全國強制戴口罩,但副總統彭斯則主張由各州自行決定。

伊朗的死亡人數則超過1萬人,當局下令由下周起所有公眾場合均要強制戴口罩,總統魯哈尼指如有需要,8月也要繼續實行這項強制措施。

