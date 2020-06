染疫人數上升下 Contra Costa縣延後重開經濟

【KTSF】

東灣Contra Costa縣宣布延後進一步重開經濟,一些原定周三可以重開的商業活動,因為近日新型肺炎確診病例上升而要押後重開。

Contra Costa縣衛生服務局表示,原定周三可以重開的商業,包括酒吧、健身中心、室內博物館和酒店,同時可恢復餐廳室內堂食服務,但鑑於州長紐森周末期間宣布,酒吧應暫緩重開,Contra Costa縣府因應州長的指示,決定暫緩進一步重開經濟。

Contra Costa縣在6月15日至6月29日的7天內,新型肺炎平均住院人數上調75%,而在6月確診新型肺炎的病者中,55%是40歲或以下人士,4月的比率是38%。

當局規定縣居民出入公眾場所必須戴口罩,而且要保持社交距離,同時應避免參加大型集會或聚會。

Contra Costa縣目前設有8個免費檢測站,詳請請瀏覽coronavirus.cchealth.org/。

