中國外交部宣布反制美方實施簽證限制

中方宣布對在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制,並就美國參議院通過《香港自治法案》提出嚴正交涉,警告美方立即停止干涉香港事務和中國內政。

美國上周宣布對削弱香港高度自治的中方官員實施簽證限制,沒有提及名單或人數。

事隔數天中方宣布反制,中國外交部發言人趙立堅表示:「美方通過所謂制裁,阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞。針對美方上述錯誤行徑,中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制。」

趙立堅沒有交代限制名單,回應記者提問時只是表示具體指哪些人,有關人員心知肚明。

中方並已就美國參議院上周通過《香港自治法案》向美方提出嚴正交涉。

趙立堅說:「無論亂港分裂勢力如何叫囂,無論外部反華勢力如何施壓,都阻擋不了中方推進香港國安立法的決心和行動。他們的圖謀必將失敗,有關議案也是廢紙一張。」

中國外交部批評美國不顧中方嚴正立場,執意審議、通過議案,惡意詆毀香港國安立法,中方堅決反對。

敦促美方認清形勢,立即停止以任何方式干涉香港事務和中國內政,不得審議、推進和實施有關涉港消極議案。

更不得以此為由對中方進行所謂制裁,否則中方將採取堅決有力的應對和反制措施,一切後果完全由美方承擔。

