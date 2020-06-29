疫情為加州公私營保險帶來逾20億元開支（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

柏克萊加大一份最新的研究報告指出，加州疫情爆發至今，估計公共和私營保險公司的相關支出超過20億元。

柏克萊加大公共衛生學院研究人員一份最新的研究報告估計，加州公營和私營的保險公司從疫情爆發以來，在檢測和治療上支出約24億元，是加州每年季節性流感的相關支出約6倍。

研究還指出，如果沒有疫苗研發成功，在達到群體免疫前，這個支出費用會高達251億元，相等於加州每年總醫療支出的6%。

24億元中接近六成是由商業保險公司承擔，而保險公司可以將這些開支，以增加保費的形式轉嫁給消費者，其餘四成開支則由公營的Medicare計劃、Medi-Cal計劃以及沒有醫療保險的人支付，這筆錢有六成和住院治療相關，約四成和檢測及到門診有關。

但研究團隊強調，他們僅僅計算了病毒檢測和治療的費用，但沒有考慮病毒可能引起的長期併發症的費用，或者因為疫情而拖延治療的其他長期病患者的費用，因此數字有可能低估了未來加州保險公司因為疫情的支出。

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