疫情為加州公私營保險帶來逾20億元開支（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

柏克萊加大一份最新的研究報告指出,加州疫情爆發至今,估計公共和私營保險公司的相關支出超過20億元。

柏克萊加大公共衛生學院研究人員一份最新的研究報告估計,加州公營和私營的保險公司從疫情爆發以來,在檢測和治療上支出約24億元,是加州每年季節性流感的相關支出約6倍。

研究還指出,如果沒有疫苗研發成功,在達到群體免疫前,這個支出費用會高達251億元,相等於加州每年總醫療支出的6%。

24億元中接近六成是由商業保險公司承擔,而保險公司可以將這些開支,以增加保費的形式轉嫁給消費者,其餘四成開支則由公營的Medicare計劃、Medi-Cal計劃以及沒有醫療保險的人支付,這筆錢有六成和住院治療相關,約四成和檢測及到門診有關。

但研究團隊強調,他們僅僅計算了病毒檢測和治療的費用,但沒有考慮病毒可能引起的長期併發症的費用,或者因為疫情而拖延治療的其他長期病患者的費用,因此數字有可能低估了未來加州保險公司因為疫情的支出。

