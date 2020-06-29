加州染疫個案續升 7縣酒吧須關閉

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加州確診個案超過211,000宗，州長紐森周日下令周內7個縣必須關閉酒吧及暫停夜生活，而在灣區，多個縣一日新增過百宗確診，繼舊金山宣布暫緩重啟外，東灣Contra Costa縣亦將於周一考慮是否暫緩重啟。

Contra Costa縣周日新增114宗確診，累計2,802宗，死亡人數增加一人至74人，縣衛生局相信，隨著居家令的放鬆，令縣內過去3天的住院人數上升17%。

按原定的計劃，健身房、酒吧、美甲店及紋身店等將於7月1日重開，但縣衛生局周一將會考慮是否推遲這一些行業的重啟。

有健身房的東主表示，暫緩也不算是壞消息，起碼不是回到起點，要求全部商舖關閉，待疫情穩定下來，他們將會是第一批重開的店舖。

灣區其他縣市方面，Santa Clara縣周日新增135宗確診，累計4,162宗，死亡人數維持在155人。

由於近日個案增加，Contra Costa縣及Santa Clara縣已被納入州府的監察名單中。

Alameda縣周日新增177宗，累計5,670宗，死亡人數增加3人至133人，而暫緩重啟的舊金山周日新增44宗確診，累計3,512宗，死亡人數多一人至50人。

州長紐森發聲明指，由於確診個案持續上升，下令州內7個縣，包括中部的Fresno縣、Kern縣、Kings縣及洛杉磯縣等關閉酒吧及暫停所有的夜生活。

紐森亦另外建議8個縣，包括Sacramento、Santa Clara、Contra Costa、Santa Barbara及Riverside等關閉酒吧及暫停所有的夜生活。

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