美航不再限制乘客人數 恢復出售中間位機票

【KTSF】

為了讓乘客在飛機上保持社交距離,美國航空(American Airlines)4月時宣布限制機上的人數,並決定不出售中間位的機票,不過美國航空近日就宣布放棄這項措施,全機上的座位都會公開發售。

美國航空宣布,由於乘客對航班的需求越來越大,由7月1日開始,航班上所有座位將會公開發售,並要求乘客上班前證明過去14天並沒有出現任何新冠病毒的徵狀。

有遊客不認同美航的措施,認為個人健康是首要考慮,因此會選擇一些有更好安全措施的航空公司。

除了美航外,聯合航空早前亦宣布相同的措施,而達美航空、Jetblue及西南航空的飛機上,中間位仍然是空置。

有航空業專家表示,如果不出售機上所有機位,航空公司基本上很難有錢賺,但專家指出,沒有想過航空公司那麼快就不在飛機上執行社交距離,業界一般以為最快也要到秋季才開始。

美航表示,7月開始會恢復約一半的國內航班,及近兩成的國際航班,美航亦指,如果有其他航班乘客不多,有更多空間,會免費讓乘客改機票去乘坐。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。