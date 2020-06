影評：政治喜劇《不可抗拒》突顯競選醜陋

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名競選顧問在2016年總統大選慘敗之後,到美國心臟地帶找下一個政壇新星。

2016年美國總統大選,對Gary 這個希拉莉團隊的競選顧問來說,是個慘痛教訓。Gary 在網上看到人們廣傳的一段視頻。當中是一個前軍隊上校 Jack,在威斯康辛州Deerlaken 小鎮的鎮議會上發言,指責市長利用當地的移民社區。而Jack 也是一個前海軍陸戰軍人,所以也被競選顧問Gary 看中,希望從Jack 身上,找到一個保守派出身但持進步派靈魂的人物,也可以成為振興Gary 競選士氣的一個大機會。

Gary 到小鎮說服Jack,也逐漸教他和他的親友如何從事競選活動,當中脫離不了籌募政治捐款。Jack 在許多場合中像是一條在陸地上的魚,而Gary 在小鎮的政治環境中,也需要重新適應。再加上長期和Gary 在工作上對立,共和黨競選顧問Faith,也被拉入選戰中,小鎮頓時成了全國的政治焦點。

這是喜劇人才Jon Stewart 從事導演工作後的第二部作品,和他長期擔任The Daily Show 中的政治諷刺風格較為貼近,但是也因此缺少新鮮題材。許多美國現代政壇上的特點,例如政治捐款的影響、政治人物的包裝、新聞台對選舉題材的炒作、甚至是人們在鏡頭前公然撒謊,都是讓大家已經長期翻白眼的現實。

可惜的是許多搞笑鏡頭,在電視上可以帶有可愛的味道,但轉載到電影,卻顯得滑稽而不自然。請來的喜劇演員Steve Carell 和Rose Byrne,甚至是演什麼像什麼的Chris Cooper,都沒有讓他們可以真正發揮的素材。對美國政治有一定認識的觀眾,或許可以從中找到肯定自己理解的現實。

《不可抗拒 Irresistible》從突顯競選醜陋中,找到一些笑料。滿分五分中得三分半,可以欣賞。電影目前可以透過Amazon Prime Video、Apple TV、Google Play、Xfinity 等串流和點播平台租看。

電影網頁:https://www.focusfeatures.com/irresistible

Rating: 3.5 out of 5 stars

