世衛指歐洲上周病例數月來首現增長

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世衛警告歐洲疫情在各國放寬防疫措施後，上周首次回復增長，呼籲各國注意，遏止疫情擴散，德法就宣布增加對世衛援助。

炎熱天氣下，英國大批民眾無懼疫情，繼續湧到海灘消暑，整個海灘水洩不通，民眾似乎未有理會社交距離限制。

世衛歐洲區主任克魯格指，歐洲上周確診個案是各國放寬防疫措施以來，首次出現增長，30個國家的累積病例，過去兩周都有上升，其中11個國家傳播速度加快，如果不加以遏止，將會令歐洲醫療體系再次瀕臨崩潰邊緣。

總幹事譚德塞亦提醒歐洲國家保持警惕，他說：「雖然大多數歐洲國家病毒傳播受控，但病毒還在傳播，仍然是致命的，而且大多數人仍然容易感染，現在是時候提防，不要鬆懈，各國是時候加倍努力查找、隔離、檢測和照顧每個病例，追蹤並隔離每名接觸者。」

譚德塞稱現時難以判斷何時與能否成功研製疫苗，即使有疫苗，也可能要等待最少一年，方可投入應用。

美國早前宣布暫停向世衛撥款後，世衛向各個成員國尋求支援，德國與法國就宣布把今年向世衛提供的援助加碼，同時要求世衛改革，提升透明度。

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