世衛指歐洲上周病例數月來首現增長

世衛警告歐洲疫情在各國放寬防疫措施後,上周首次回復增長,呼籲各國注意,遏止疫情擴散,德法就宣布增加對世衛援助。

炎熱天氣下,英國大批民眾無懼疫情,繼續湧到海灘消暑,整個海灘水洩不通,民眾似乎未有理會社交距離限制。

世衛歐洲區主任克魯格指,歐洲上周確診個案是各國放寬防疫措施以來,首次出現增長,30個國家的累積病例,過去兩周都有上升,其中11個國家傳播速度加快,如果不加以遏止,將會令歐洲醫療體系再次瀕臨崩潰邊緣。

總幹事譚德塞亦提醒歐洲國家保持警惕,他說:「雖然大多數歐洲國家病毒傳播受控,但病毒還在傳播,仍然是致命的,而且大多數人仍然容易感染,現在是時候提防,不要鬆懈,各國是時候加倍努力查找、隔離、檢測和照顧每個病例,追蹤並隔離每名接觸者。」

譚德塞稱現時難以判斷何時與能否成功研製疫苗,即使有疫苗,也可能要等待最少一年,方可投入應用。

美國早前宣布暫停向世衛撥款後,世衛向各個成員國尋求支援,德國與法國就宣布把今年向世衛提供的援助加碼,同時要求世衛改革,提升透明度。

