聯邦司法部周四要求聯邦最高法院宣佈《可負擔醫療法案》無效,該法例也稱為《奧巴馬健保法》,儘管法律挑戰懸而未決,但該法律仍然有效。

最高法院將在下個任期聽取該案的論據,目前還不清楚這些辯論是否會在11月選舉之前發生。

奧巴馬健保法規定,每個人必須買健保否則受罰,這個規定去年底已被聯邦上訴法院裁定違反憲法,儘管國會已經把罰款取消,但特朗普政府還是要求把整部法律去除。

眾議院民主黨人剛提出一個法案,要把奧巴馬健保法改善,眾議長佩洛西指特朗普政府不僅做錯,而且是笨蛋。

