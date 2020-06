【KTSF】

特朗普政府在法院再次遭遇挫敗,舊金山的第九巡迴上訴庭周五裁定,聯邦政府沒有權動用軍費撥款,去支付興建美墨邊界的圍牆。

上訴庭的法官以2比1裁定,把國會撥給美軍的25億元轉移用作興建圍牆的費用,是違反憲法,同時也是非法。

裁決指行政部門缺乏批准轉移撥款的獨立憲法權利,把用於其它用途的撥款轉移,等同未經法令授權下,私自從財政部提款,違反了撥款條款,所以轉移資金的行為違法。

加州司法部長Xavier Becerra讚揚周五的裁決,說法庭再次提醒總統,沒有人可以凌駕法律。

去年國會拒絕為興建圍牆撥款後,特朗普就宣布美墨邊境地區進入國家緊急狀態,之後就徵用這筆給美軍的撥款。

