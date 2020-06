鄉謠樂隊Dixie Chicks因應黑人生命寶貴運動改名

【KTSF】

再有鄉謠音樂樂隊因為黑人生命寶貴運動改名,最新改名的是女子組合Dixie Chicks,她們周四在已經改名為Thechicks.com的官網上公佈改名做The Chicks,不再使用代表內戰時期南方邦聯的懷舊綽號Dixie。

樂隊在她們網站發聲明,說希望面對這個時刻,她們也同時發布名為March March的新歌的MTV,片中都是不同時代抗議的畫面,又列出近期多名被警察殺死的非洲裔的名字,包括George Floyd和Breonna Taylor等等.

這首歌是樂隊接近14年來的第一首新歌,之前另一個鄉謠組合Lady Antebellum也宣布改名為Lady M,因為Antebellum這個字,被指代表內戰前時期的美國。

