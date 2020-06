【KTSF】

有鑑於每日新增確診個案不斷上升,德州州長周四叫停該州的重開經濟計畫。

正當全美每天的新增確診個案升至破紀錄新高,德州是疫情反彈的高危州份,單在星期一一天之內,就有超過6,000宗新的確診個案,該州的住院人數也連續13天打破紀錄。

多個地區,包括休斯敦、達拉斯、奧斯汀和San Antonio的醫院要暫停普通的手術,以便騰出病床應急,因此為了控制疫情,德州州長暫時叫停重開經濟計畫。

全美單日新增確診個案超過3.6萬宗,聯邦衛生福利部長Alex Azar形容,這些個案急升只屬於「地區性」,疫情的熱點只佔全美縣份大約3%。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。