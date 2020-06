駐舊金山台北經文處向Santa Clara縣府捐口罩（視頻）

【KTSF】

聖塔克拉拉縣最近的新冠肺炎激增,周三更出現單日最大升幅,駐舊金山台北經文處周四向聖縣縣府捐贈台灣製醫療口罩等物資,官員除了提醒民眾繼續防疫,也有醫療機構擔心疫情如果持續攀升,可能導致醫院防護裝備短缺。

隨著加州的疫情近期突然急遽惡化,醫療物資的供應問題再度成為焦點,駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟周四代表台灣政府,捐贈1萬片台灣生產的醫療口罩給聖塔克拉拉縣政府,並提醒民眾繼續對抗疫情。

馬鍾麟說:「加州最近的疫情又開始有上升的趨勢,所以我們希望透過捐助的行動,這些捐助的活動能夠提醒我們所有的社區每一個人,都要繼續的幫助我們的社區,幫助其他人。」

聖塔克拉拉縣戰略事務辦公室主任Steve Preminger說:「聖縣要靠大家的善心,包括組織、社區以及個人等,來確保我們醫護人員能保持健康,當他們向全縣提供必要服務時。」

今年3月中疫情開始後,很多社區組織都號召民眾向醫療機構捐贈口罩,不過近期這類的捐贈活動有減緩的趨勢,趁著周四的醫療物資捐贈活動,縣府官員就提醒,由於當前疫情仍然嚴俊,醫護人員的個人防護裝備仍然有很大的需求。

山谷醫療中心基金會主任Chris Wilder說:「因為大家在3月中都做了貢獻,然後就停了,到了6月底還有捐贈就更具意義,因為現在我們的個人防護裝備供應情況仍然良好,這是個好消息,但是我們都知道,夏天期間案例攀升,有可能面對最糟的情況,所以這樣的捐贈,可以讓我們安然渡過夏天。」

聖塔克拉拉縣自1994年起與台灣新竹縣締結姊妹縣,馬鍾麟強調,由於聖縣是矽谷重鎮所在,盡快恢復健康與經濟活力,對於加州經濟乃至全世界經濟都至關重要,台灣在開放口罩出口後,仍持續對美國各地政府捐贈醫療口罩。

