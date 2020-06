舊金山獲州長批准自行決定重啟經濟時間表（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市長布里德宣布,州長紐森已經批准讓舊金山自行決定重啟經濟的時間表,因此髮型屋、動物園及博物館等,將如期於下周一重開,布里德周四去到動物園視察。

市長布里德與市參議會主席余鼎昂周四在動物園體驗餵長頸鹿的滋味,舊金山動物園自居家令生效後一直沒有對外開放,只間中接待一些預約的學生夏令營。

布里德表示,動物園重開之後會跟以往很不同,包括遊客要預先在網上購票,進入動物園後,必須要保持社交距離及戴口罩。

布里德說:「我知道戴口罩可能令人很困擾,但實際上是保障大家的安全,因此,我們見到舊金山的確診數字一直維持在低的水平。」

舊金山周四新增48宗確診,累計3,297宗,死亡人數維持在48人,布里德指出,住院人數是47人,趨勢一直在減少。

近日全加州的確診個案不斷上升,布里德表示,知道市民對於應否繼續重啟有疑問,但舊金山的數字仍然處於穩定的水平,檢測及保護裝備等各項指標都在理想的範圍,因此舊金山是可以繼續重啟,關鍵在於市民遵守衛生措施。

布里德說:「唯一令我們讓商戶繼續營業的原因,是個案沒有大幅飆升,如果個案激增,將來我們要作出不同的決定。」

舊金山動物園周一及二將會優先接待會員,一般公眾在周三起才可以入場,位於39號碼頭的水族館亦會於下周一重開,至於亞洲藝術博物館可能在7月中後重開。

