新型肺炎下華裔市民怎樣過端午節（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

周四是端午節,是自疫情爆發以來過的第一個中國傳統節日,華裔市民又怎樣過節呢?

雖然疫情未過,但在舊金山華埠不少市民都去中式點心店買隻粽應節。

灣區居民陳先生和陳太說:「(記者:今天買了什麼粽?)花生粽、砍料,(還有買什麼?)會有蝦、魚及蟹大家食一餐,因為幾個月來都被逼留在家,今日我們作為中國人,應該要好好解放下自己,慶祝一下。」

居住在舊金山的劉先生說:「(你知道今天是端午節嗎?)是的,我知道,(今晚會怎樣慶祝?)買些粽回去食,想扒龍舟但無得扒。」

華埠幾乎每間點心店都自製了過千隻粽應付購買的人潮,有商戶表示,雖然買粽的人不少,但生意難以跟去年相比。

點心店老闆說:「以前買外賣的人,會固定星期幾休息會來華埠採購,在小城市的客人,現在個個居家抗疫,沒有工做,喜歡來就買,以前一買買三四天,現在一買買多一點,變了生意不穩定。」

不過這間位於天后廟街的糕餅店,生意就逆市上升,老闆娘表示,至今一共整了超過12,000隻粽,生意比去年多了三倍,店裡的粽都賣得七七八八。

幸福餅家老闆娘張小姐說:「今年的端午節比較特別,就是因為疫情,全世界都瀰漫著一種負能量,你知道中國人過節,其實是可以掩蓋很多事,正如端午節是敬老的節日,利用粽,一個很健康吉祥的東西,將負能量的事減低。」

除了一般傳統的綠豆粽及鹼水粽外,幸福餅家這裡自創了3款標榜健康的粽,包括是紫米粽、藜麥粽及用6種豆做成的素粽,吸引不少素食愛好者。

買粽市民說:「因為她有素粽,健康一點,我就過來買。」

張小姐表示,餅店因疫情其實未重開,是因為端午節,所以特別營業數天。

張小姐說:「我做粽的意義,其實是做食物的意義是,無論我們面對什麼困難,或者面對什麼情況都好,我相信我們團結一致,一定會迎接更好的每一天。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。