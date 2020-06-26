新型肺炎下華裔市民怎樣過端午節（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

周四是端午節，是自疫情爆發以來過的第一個中國傳統節日，華裔市民又怎樣過節呢？

雖然疫情未過，但在舊金山華埠不少市民都去中式點心店買隻粽應節。

灣區居民陳先生和陳太說：「（記者：今天買了什麼粽？）花生粽、砍料，（還有買什麼？）會有蝦、魚及蟹大家食一餐，因為幾個月來都被逼留在家，今日我們作為中國人，應該要好好解放下自己，慶祝一下。」

居住在舊金山的劉先生說：「（你知道今天是端午節嗎？）是的，我知道，（今晚會怎樣慶祝？）買些粽回去食，想扒龍舟但無得扒。」

華埠幾乎每間點心店都自製了過千隻粽應付購買的人潮，有商戶表示，雖然買粽的人不少，但生意難以跟去年相比。

點心店老闆說：「以前買外賣的人，會固定星期幾休息會來華埠採購，在小城市的客人，現在個個居家抗疫，沒有工做，喜歡來就買，以前一買買三四天，現在一買買多一點，變了生意不穩定。」

不過這間位於天后廟街的糕餅店，生意就逆市上升，老闆娘表示，至今一共整了超過12,000隻粽，生意比去年多了三倍，店裡的粽都賣得七七八八。

幸福餅家老闆娘張小姐說：「今年的端午節比較特別，就是因為疫情，全世界都瀰漫著一種負能量，你知道中國人過節，其實是可以掩蓋很多事，正如端午節是敬老的節日，利用粽，一個很健康吉祥的東西，將負能量的事減低。」

除了一般傳統的綠豆粽及鹼水粽外，幸福餅家這裡自創了3款標榜健康的粽,包括是紫米粽、藜麥粽及用6種豆做成的素粽，吸引不少素食愛好者。

買粽市民說：「因為她有素粽，健康一點，我就過來買。」

張小姐表示，餅店因疫情其實未重開，是因為端午節，所以特別營業數天。

張小姐說：「我做粽的意義，其實是做食物的意義是，無論我們面對什麼困難，或者面對什麼情況都好，我相信我們團結一致，一定會迎接更好的每一天。」

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