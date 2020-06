高院裁定庇護申請人被遞解前無權獲聯邦法院審理案件

【KTSF】

聯邦最高法院周四裁定,一個來自斯里蘭卡到美國申請庇護的人,被遣返前無權得到聯邦法庭審理他的案件,這個7比2的裁決,是特朗普政府的一項勝利,容許國土安全部加快把這些申請庇護的人驅逐離開,預計裁決會影響數以萬計的人。

根據這項裁決,經由快速移除程序裁定要離境的申請庇護的人,將不可以自己回國後可能要面對迫害或者虐待為理由,向聯邦法庭上訴自己被驅逐的命令。

特朗普政府一直希望大幅限制可以在美國申請庇護的人數,今次的裁決無疑是他們的一項勝利。

不過裁決不會有即時影響,因為大部分申請庇護的人都在新型肺炎疫情後被完全拒絕入境,但對未來有意來美國申請庇護的人就會有很大影響,因為一旦被移民官裁定他們不符合庇護要求,他們就不可以在聯邦法庭再提出上訴。

