奧克蘭華埠多間商舖周一晚同遭爆竊破壞（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠多間商舖在星期一晚同時遭到爆竊或破壞。

位於Alice夾十街的嘉美西餅咖啡店是遭到爆竊的店舖之一,老闆表示,案發是在星期一晚凌晨,從閉路電視片段見到多名賊人打破側門的玻璃進入,警鐘並無響起,賊人搶掠店舗,偷走現金、電子磅、電子收費裝置、一箱口罩、連電鑽等的工業器材都不放過。

華埠商戶杜慧賢說:「我沒有實質點算清楚損失,因為這幾天比較忙去重新訂購失物和維修,但預計至少要7,000至8,000元。」

她又表示,今次的爆竊案是幾年內第二次,她留意到最近在其他商舖多了爆竊案發生。

另外,相隔一個街口的Quickly快可立珍珠奶茶舖都表示,星期一晚遭到爆竊,不願上鏡的老闆透露,賊人剪斷店舖後門的鎖,偷走了一些現金,她又說同一條街有其他商舖的後門都遭到賊人破壞。

華埠社區人士陳錫澎表示,警方已經加派了人在晚上巡邏。

陳錫澎說:「警方又會在早上和日間派騎警巡邏,令商戶或居民了解到奧克蘭警察的關注,令一般人心理上會好過點。」

近日有聲援黑人生命重要運動的示威者要求削減奧克蘭警局開支,有市議員將相關訴求擺上市議會討論,陳錫彭認為奧克蘭警力本身不足,所以反對。

陳錫澎說:「當然我們知道警局有些壞份子,但是有很多好的警察,所以在現時這個大的全國行動當中,我們要分得很清楚,沒有警察幫助,很難維持治安。」

另外,奧克蘭的金門銀行周四向亞裔文化中心捐贈2,500元,陳錫澎表示會用這筆錢,資助餐廳和必要服務員工,再送餐給前線警員、消防員和急救人員。

本台就相關爆竊案向奧克蘭警局查詢,但警方暫未有回覆。

