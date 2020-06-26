奧克蘭華埠多間商舖周一晚同遭爆竊破壞（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠多間商舖在星期一晚同時遭到爆竊或破壞。

位於Alice夾十街的嘉美西餅咖啡店是遭到爆竊的店舖之一，老闆表示，案發是在星期一晚凌晨，從閉路電視片段見到多名賊人打破側門的玻璃進入，警鐘並無響起，賊人搶掠店舗，偷走現金、電子磅、電子收費裝置、一箱口罩、連電鑽等的工業器材都不放過。

華埠商戶杜慧賢說：「我沒有實質點算清楚損失，因為這幾天比較忙去重新訂購失物和維修，但預計至少要7,000至8,000元。」

她又表示，今次的爆竊案是幾年內第二次，她留意到最近在其他商舖多了爆竊案發生。

另外，相隔一個街口的Quickly快可立珍珠奶茶舖都表示，星期一晚遭到爆竊，不願上鏡的老闆透露，賊人剪斷店舖後門的鎖，偷走了一些現金，她又說同一條街有其他商舖的後門都遭到賊人破壞。

華埠社區人士陳錫澎表示，警方已經加派了人在晚上巡邏。

陳錫澎說：「警方又會在早上和日間派騎警巡邏，令商戶或居民了解到奧克蘭警察的關注，令一般人心理上會好過點。」

近日有聲援黑人生命重要運動的示威者要求削減奧克蘭警局開支，有市議員將相關訴求擺上市議會討論，陳錫彭認為奧克蘭警力本身不足，所以反對。

陳錫澎說：「當然我們知道警局有些壞份子，但是有很多好的警察，所以在現時這個大的全國行動當中，我們要分得很清楚，沒有警察幫助，很難維持治安。」

另外，奧克蘭的金門銀行周四向亞裔文化中心捐贈2,500元，陳錫澎表示會用這筆錢，資助餐廳和必要服務員工，再送餐給前線警員、消防員和急救人員。

本台就相關爆竊案向奧克蘭警局查詢，但警方暫未有回覆。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。