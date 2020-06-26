加州新冠肺炎確診案例過去兩周激增25%（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州州長紐森周四表示，加州新冠肺炎確診案例在過去兩個星期激增25%，州府開設了一個名為CalCAT的新網站，可以即時追蹤全州及各縣確診案例的走勢。

加州應對新冠肺炎疫情的追蹤及評估網站California COVID Assessment Tool，簡稱CalCAT，會提供3項數據，現在的傳染狀況，預測未來兩至四周確診趨勢，以及各種應對疫情措施所帶來的長期影響。

紐森說：「我們希望開放我們的網站給經常被提及的公民科學家，那些人每天都在編程，我們希望提供他們一個公開資源平台，讓他們獲取所有可用的數據，來自州府、我的以及衛生專員的數據，這個方式我不相信在美國其他任何地方做過。」

根據CalCAT網站的數據，北灣Marin縣是灣區目前新冠病毒傳播速度最快的地區，原因可能與San Quentin監獄爆發大規模集體感染有關，在住院人數方面，如果按照目前趨勢，估計未來一個月會增加兩倍。

紐森希望透過該網站收集的數據，可以幫助州及地方政府更有效地制定重啟經濟的方案。

紐森還說，過去14天，新冠肺炎的住院人數上升了三成二，加護病房人數上升一成九，佔全州加護病房總數的三成四，至於確診人數能否下降，紐森對此並不樂觀。

紐森說：「我們破了紀錄，（周三）有7,149人確診，你們今天看數字降到5,349，但仍比我們希望的高，仍是一個關注點。」

紐森還指出，過去14天，全州確診案例增加56,000宗，已超出全州至今確診總數195,000宗的4分之1，雖然與增加的檢測人數有關，但紐森說，也不完全是這個因素，加州至今已有超過369萬人做過新冠病毒檢測，而過去7天和14天，加州的確診率分別保持在5.6%和5.1%，超出世衛組織建議的低於5%才能重啟經濟。

雖然加州現階段不會停止重啟經濟的步伐，不過紐森再度強調，民眾仍須遵守防疫規定，尤其是外出戴口罩，和保持社交距離已是必須的要求。

紐森說：「在外出時你能做的最重要決定，在加州，我們有要求戴口罩，我們鼓勵這樣做，我們相信這有深遠影響，並能減慢傳播速度，保護您，保護他人，並發出信息，這病毒有多嚴重，我們鼓勵你保持身體距離，去人多的地方請戴口罩。」

州長周四也宣佈加州預算進入緊急狀態，以便准許他可以動用一半約80億的雨天基金對抗疫情，州參眾兩院將於周四周五分別表決紐森修訂後的預算案。

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