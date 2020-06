加州新冠肺炎確診案例過去兩周激增25%（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州州長紐森周四表示,加州新冠肺炎確診案例在過去兩個星期激增25%,州府開設了一個名為CalCAT的新網站,可以即時追蹤全州及各縣確診案例的走勢。

加州應對新冠肺炎疫情的追蹤及評估網站California COVID Assessment Tool,簡稱CalCAT,會提供3項數據,現在的傳染狀況,預測未來兩至四周確診趨勢,以及各種應對疫情措施所帶來的長期影響。

紐森說:「我們希望開放我們的網站給經常被提及的公民科學家,那些人每天都在編程,我們希望提供他們一個公開資源平台,讓他們獲取所有可用的數據,來自州府、我的以及衛生專員的數據,這個方式我不相信在美國其他任何地方做過。」

根據CalCAT網站的數據,北灣Marin縣是灣區目前新冠病毒傳播速度最快的地區,原因可能與San Quentin監獄爆發大規模集體感染有關,在住院人數方面,如果按照目前趨勢,估計未來一個月會增加兩倍。

紐森希望透過該網站收集的數據,可以幫助州及地方政府更有效地制定重啟經濟的方案。

紐森還說,過去14天,新冠肺炎的住院人數上升了三成二,加護病房人數上升一成九,佔全州加護病房總數的三成四,至於確診人數能否下降,紐森對此並不樂觀。

紐森說:「我們破了紀錄,(周三)有7,149人確診,你們今天看數字降到5,349,但仍比我們希望的高,仍是一個關注點。」

紐森還指出,過去14天,全州確診案例增加56,000宗,已超出全州至今確診總數195,000宗的4分之1,雖然與增加的檢測人數有關,但紐森說,也不完全是這個因素,加州至今已有超過369萬人做過新冠病毒檢測,而過去7天和14天,加州的確診率分別保持在5.6%和5.1%,超出世衛組織建議的低於5%才能重啟經濟。

雖然加州現階段不會停止重啟經濟的步伐,不過紐森再度強調,民眾仍須遵守防疫規定,尤其是外出戴口罩,和保持社交距離已是必須的要求。

紐森說:「在外出時你能做的最重要決定,在加州,我們有要求戴口罩,我們鼓勵這樣做,我們相信這有深遠影響,並能減慢傳播速度,保護您,保護他人,並發出信息,這病毒有多嚴重,我們鼓勵你保持身體距離,去人多的地方請戴口罩。」

州長周四也宣佈加州預算進入緊急狀態,以便准許他可以動用一半約80億的雨天基金對抗疫情,州參眾兩院將於周四周五分別表決紐森修訂後的預算案。

