美國新型肺炎確診個案創單日新高 德州酒吧再停業

美國的新型肺炎單日確診個案刷下4萬宗的新高,西岸和南部多個州份的確診個案都出現上升,最早宣布重開經濟的德克薩斯州和佛羅里達州周五宣布要收緊重開步代,對酒吧的經營重新設限。

德州州長Greg Abbott宣布,州內所有酒吧要暫停營業,佛州則禁止酒吧供應酒精類飲品。

佛州的單日確診個案創下接近9,000宗的新高,較兩天前才創下的紀錄高出差不多一倍。

德州過去3天增加逾17,000宗確診個案,周四創下接近6,000宗的新高,住院人數逾4,700人,也創下紀錄。

鑑於疫情再趨嚴竣,由副總統彭斯領導的白宮抗疫小組將在周五下午再舉行會議,是接近兩個月來首次舉行會議,意味特朗普政府已意識到再不能漠視疫情的嚴重性。

根據John Hopkins大學的統計數字,美國周四的新增確診個案達到4萬宗,打破4月24日創下的36,400宗紀錄,根據美聯社的分析,過去兩周每日新增確診個案平均上升約60%。

雖然有評論指,確診個案上升與檢測增加有關,但有專家表示,已有足夠證據顯示新型冠狀病毒疫情再惡化,因為死亡和住院人數都出現上升,尤其在南部和西岸的州份。

美國的新型肺炎死亡人數減至每天約600人,較4月中的2,200人大幅回落,雖然確診個案再上升,但有專家估計,死亡人數預料不會回升至4月中的水平,因為目前治療和預防方法已比之前有改善,而新的病者多數是年輕人,他們比長者有較大機會康復。

根據John Hopkins大學的統計數字,全美目前的新型肺炎確診個案累計240萬宗,有124,000人死亡,但美國衛生官員估計,美國實際可能有2,000萬人染疫,較統計數字高出十倍,全球則有接近50萬人死於新型肺炎。

