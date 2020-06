【KTSF】

微軟公司(Microsoft)周五宣布,將會永久關閉全球所有實體店。

在新型肺炎疫情爆發後,微軟需要暫時關閉所有零售店,至周五,微軟宣布零售店將會永久結業。

根據微軟網站,微軟全球共有83間零售店,當中72間在美國。

微軟表示,由於大部分銷售已轉移到網上進行,因此公司決定採取這項策略性改革,而位於紐約、倫敦、澳洲悉尼和華盛頓州Redmond市的微軟體驗中心也會改變面貌。

