【KTSF 張麗月報導】

Macy’s百貨店周四又宣布裁員,人數達3,900人,大部份員工也要放無薪假期,以節省成本。

公司表示,受到疫情衝擊,營銷額大跌,雖然分店現已逐步重開,但必須削減開支,來適應目前的營商環境,因此決定裁減3,900名企業人員,約佔總人力3%,同時大部份員工也被迫放無薪假期,期望可以每年節省最少6億元。

Macy’s在2月時已經宣布關閉125間業績差的分店,以及分別在舊金山和辛辛那提市裁減約共2,000個職位,Macy’s分店總數有超過550間。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。