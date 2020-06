灣區高中生發起Swab4USA鼓勵大家做骨髓登記（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

由灣區多所高中學生共同發起的Swab4USA,在新冠疫情期間透過視訊鼓勵大家做骨髓登記。

Swab4USA在5月成立,由20多名來自灣區不同的學校高中生組成,他們在6月6日舉辦第一場視訊骨髓登記活動,結果有50多人參加,10個人登記骨髓捐贈。

發起人之一的余佳圓Kailyn Yu說:「18到44歲是骨髓捐者合資格年紀,但是我跟這一個年齡群沒有關聯,所以我想跟我的同儕聯絡,再透過他們認識這一年齡群的人,我的同儕就可以幫我,找更多不同族裔的人登記,如果可以這樣做的話,我希望擴展到全國,我們能夠發揮作用幫助很多人*

目前十年級的張圓圓說,Swab4USA在5月成立,除了居家令期間課業比較輕鬆,最主要原因是:「我們在疫情期間有較多時間,同時這段時間影響癌症病人,因為我們無法得到更多人登記,而且還減少,因此特別費力,特別在這段期間很多人不出門。」

張圓圓有朋友因血癌病逝,余佳圓的外公也是癌症過世,更激發她們想幫助需要骨髓移殖的人,尋找合適的配對,目前全國有兩千多萬人登記骨髓捐贈,但還是有數千名病人找不到適合的配對。

亞美骨髓捐贈計劃社區代表Mylanah Yolangco說:「我們需要更多亞裔捐贈者,因為這些血癌病患需要同族裔的配對,比方說如果病患是華人,通常跟華人捐贈者容易配對成功,在比例方面,亞裔登記者只有5%,只有41%病患找到配對。」

Swab4USA還跟科羅拉多州、新澤西州的學生聯絡,希望一起加入這個有意義的活動,想登記骨髓捐贈者可以發短訊Swab4USACA至61474。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。