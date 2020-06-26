灣區高中生發起Swab4USA鼓勵大家做骨髓登記（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

由灣區多所高中學生共同發起的Swab4USA，在新冠疫情期間透過視訊鼓勵大家做骨髓登記。

Swab4USA在5月成立，由20多名來自灣區不同的學校高中生組成，他們在6月6日舉辦第一場視訊骨髓登記活動，結果有50多人參加，10個人登記骨髓捐贈。

發起人之一的余佳圓Kailyn Yu說：「18到44歲是骨髓捐者合資格年紀，但是我跟這一個年齡群沒有關聯，所以我想跟我的同儕聯絡，再透過他們認識這一年齡群的人，我的同儕就可以幫我，找更多不同族裔的人登記，如果可以這樣做的話，我希望擴展到全國，我們能夠發揮作用幫助很多人*

目前十年級的張圓圓說，Swab4USA在5月成立，除了居家令期間課業比較輕鬆，最主要原因是：「我們在疫情期間有較多時間，同時這段時間影響癌症病人，因為我們無法得到更多人登記，而且還減少，因此特別費力，特別在這段期間很多人不出門。」

張圓圓有朋友因血癌病逝，余佳圓的外公也是癌症過世，更激發她們想幫助需要骨髓移殖的人，尋找合適的配對，目前全國有兩千多萬人登記骨髓捐贈，但還是有數千名病人找不到適合的配對。

亞美骨髓捐贈計劃社區代表Mylanah Yolangco說：「我們需要更多亞裔捐贈者，因為這些血癌病患需要同族裔的配對，比方說如果病患是華人，通常跟華人捐贈者容易配對成功，在比例方面，亞裔登記者只有5%，只有41%病患找到配對。」

Swab4USA還跟科羅拉多州、新澤西州的學生聯絡，希望一起加入這個有意義的活動，想登記骨髓捐贈者可以發短訊Swab4USACA至61474。

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