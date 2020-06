【有線新聞】

蘇格蘭格拉斯哥發生持刀襲擊案,6人受傷,包括一名警察,疑兇被警方擊斃。

大批警員到涉案酒店,有人舉起雙手走出來,警員之後入內調查。

這間位於格拉斯哥市中心的酒店,當地周五下午傳出發生斬人案。

目擊者稱,有酒店職員被一名男子刺傷,一名到場的警員亦中刀重傷,疑兇之後被警方擊斃。

首相約翰遜對事件感到難過,有人權組織指該酒店有收容尋求庇護人士。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。