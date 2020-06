歐盟7月再讓外國旅客入境 但不包括美國人

【KTSF 江良慧報導】

由27個國家組成的歐盟,將會在下星期7月1日對外重開,外國旅客可以再次入境,不過當中就不包括美國人。

歐盟預計要到周六才會就最終的可入境國家名單作最後決定,不過根據6名知情的外交官透露,由於美國目前疫情仍未受控,所以歐盟商討名單時,根本沒有考慮准許美國遊客入境。

初步獲准入境的15個國家包括日本,南韓和加拿大等,而雖然歐盟國家對中國在疫症爆發初期是否足夠公開透明還是有懷疑,但最後還是決定把中國加入可入境國家名單。

不過,除非中國解除對歐盟旅客入境中國的禁令,否則中國遊客還是不能進入歐盟國家。

歐盟部分國家在重開後,曾經一度有零星的群組感染,個別地區更重新實施封鎖,不過歐盟整體來說,疫情已經減緩到上兩星期的每10萬人16宗確診,相反在美國,每10萬人口就有多達122宗確診,而且情況還繼續惡化,佛羅里達州過去19天就連續每天創新高。

