【KTSF】

中半島Daly City上周發生一宗企圖行劫案,一名60歲婦人差點被劫去財物。

事發於6月15日早上9時半左右,地點在Evergreen Avenue 200號路段,受害人當時拿著兩盒披薩步行回家,兩名男子突然從後趨近,企圖搶她的手袋。

婦人掙扎期間跌倒在地,擦損膝蓋和左手,她開始高聲呼叫,賊人見狀逃離現場。

兩名賊人被指年約18至20歲,身高分別約5呎2吋和5呎5吋,其中一人身穿白色T恤和淺色短褲,另一人身穿黑色衛衣和深色長褲。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。