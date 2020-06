全美過半數州疫情反彈 白宮抗疫小組呼籲年輕人小心

【KTSF 張麗月報導】

全美有過半數州份出現疫情反彈,白宮的抗疫工作小組周五召開兩個月來首次簡報會,醫療專家再次呼籲民眾,特別是年輕人要小心。

白宮的抗疫小組周五在簡報會上承認,南部多個州份,包括德州、佛羅里達州和阿里桑那州,以及加州部份地區的染疫新增確診個案正不斷上升,因此重新呼籲民眾要小心。

領導這個工作小組的副總統彭斯表示,今次這一波疫情反彈,與兩個月前爆發時不同,今次住院人數和死亡率都較以往為少,有下跌,但包括加州在內的多個州的新增確診個案就打破紀錄。

傳染病學專家Anthony Fauci醫生呼籲年輕人要評估風險,做好防疫準備。

Fauci醫生說:「大部份染疫的是年輕人,就如報導中所見的群眾,這是理解,不指責任何人,但要明白,如果你這樣做,你就是過程的一份子。」

另外,全美的醫療專家正研究如何有效控制這病毒,華盛頓郵報報導,專家正考慮「集體檢測」病人,即是逐群人接受檢測,而不是逐個人接受檢測,如果一群人檢測結果呈陽性反應,這組人裡面的每一個人就會逐個人接受檢測。

