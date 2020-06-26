中國籍男子涉在美從事經濟間諜被判罪成

【KTSF 吳宇斌報導】

聯邦司法部周五表示，當局在2015年起訴一名中國籍男子，涉嫌從事經濟間諜罪和盜取商業機密等多項罪名，周五聯邦法庭裁定罪成。

現年41歲的中國公民張浩（Hao Zhang），他在2015年5月16日在洛杉磯入境時被捕，同月聯邦司法部宣布起訴張浩，以及其餘兩名中國公民和3名中國天津大學教授，涉嫌串謀從事經濟間諜。

張浩和和另一被告龐慰（Wei Pang），涉嫌盜取龐慰之前任職、總部設在聖荷西和新加坡的安華高科技（Avago Technologies Ltd）當時正在研發可作軍事用途的FBAR無線電濾波科技，2009年兩人辭去美國公司的工作，成為天津大學的教授，並和天津大學設立FBAR公司。

安華高科技在2011年發現自家的研發科技被人申請專利，而龐慰之前在安華高科技的老闆到天津大學的設施考察時，發現所運用的科技是該公司的科技，但龐慰卻否認自己名下有任何公司，控方指出，Avago被盜取的FBAR科技，是該公司用了超過20年研發。

聯邦法庭經過4日庭審後，裁定張浩從事經濟間諜、串謀從事經濟間諜、盜取商業機密，以及串謀盜取商業機密等多項罪名成立，法官指張浩是為了中國的利益而偷取商業機密。

目前張浩以50萬元保釋，並將在8月31日於聖荷西聯邦法庭判刑，經濟間諜罪最高刑罰是監禁15年和罰款25萬元，盜取商業機密最高刑罰則監禁10年罰款25萬元。

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