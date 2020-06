中國籍男子涉在美從事經濟間諜被判罪成

【KTSF 吳宇斌報導】

聯邦司法部周五表示,當局在2015年起訴一名中國籍男子,涉嫌從事經濟間諜罪和盜取商業機密等多項罪名,周五聯邦法庭裁定罪成。

現年41歲的中國公民張浩(Hao Zhang),他在2015年5月16日在洛杉磯入境時被捕,同月聯邦司法部宣布起訴張浩,以及其餘兩名中國公民和3名中國天津大學教授,涉嫌串謀從事經濟間諜。

張浩和和另一被告龐慰(Wei Pang),涉嫌盜取龐慰之前任職、總部設在聖荷西和新加坡的安華高科技(Avago Technologies Ltd)當時正在研發可作軍事用途的FBAR無線電濾波科技,2009年兩人辭去美國公司的工作,成為天津大學的教授,並和天津大學設立FBAR公司。

安華高科技在2011年發現自家的研發科技被人申請專利,而龐慰之前在安華高科技的老闆到天津大學的設施考察時,發現所運用的科技是該公司的科技,但龐慰卻否認自己名下有任何公司,控方指出,Avago被盜取的FBAR科技,是該公司用了超過20年研發。

聯邦法庭經過4日庭審後,裁定張浩從事經濟間諜、串謀從事經濟間諜、盜取商業機密,以及串謀盜取商業機密等多項罪名成立,法官指張浩是為了中國的利益而偷取商業機密。

目前張浩以50萬元保釋,並將在8月31日於聖荷西聯邦法庭判刑,經濟間諜罪最高刑罰是監禁15年和罰款25萬元,盜取商業機密最高刑罰則監禁10年罰款25萬元。

