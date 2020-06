【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)周四增加3項新冠病毒的症狀。

新增加的3項症狀,包括流鼻涕、噁心和腹瀉,而之前已經確定的症狀,包括發燒發冷、咳嗽、呼吸急促或呼吸困難、疲勞、身體或肌肉痛、頭痛、失去味覺或嗅覺,以及喉嚨痛。

CDC表示,該症狀列表沒有包括所有有可能的症狀,隨著對新冠病毒的研究加深,當局會持續更新症狀列表。

