疫情下多國封關 貨運船員有家歸不得

【KTSF 歐志洲報導】

受到疫情影響,許多國家封鎖邊境,在貨船上工作的航海員有許多也都回不了家,船運公司現在也擔心他們的心理健康。

新冠肺炎疫情令到機場呈現真空狀態,但是航海業卻如以往一樣繁忙,在香港的這些巨大貨船日夜抵達,運載著一箱箱你我需要的生活用品。

但是大家看不到的,是這國際經濟命脈,同樣因為疫情承受著巨大壓力,因為操作貨船的專業船員被困在船上,無法回家。

菲律賓籍的Merwyn Lagan是貨船的第二副船長,他說他已經在海上11個月,原本要在3月回家,但是菲律賓封鎖邊界,所以必須留在船上。

許多國家自3月以來關閉邊界,航空公司也取消航班,船上的船員也因此被迫留在船上工作。

來自印度的副船長Privanka說,她最後一次雙腳踏在岸上是在去年12月,她工作的油船目前在墨西哥灣運作,她說原本應該在兩個月前合約滿時回去印度,但是海關和航空暫停,船員沒有回家的方法,現在也不知道什麼時候才可以回家。

船運公司Wallem Group總裁Frank Coles表示,最擔心的是這些船員的精神健康,他說7,000名僱員當中,有35%的合約已經到期,他現在找方法幫助這些船員回家。

國際海運組織估計,全球有超過20萬個船員在海上等待上岸回家。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。