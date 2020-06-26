疫情下多國封關 貨運船員有家歸不得

【KTSF 歐志洲報導】

受到疫情影響，許多國家封鎖邊境，在貨船上工作的航海員有許多也都回不了家，船運公司現在也擔心他們的心理健康。

新冠肺炎疫情令到機場呈現真空狀態，但是航海業卻如以往一樣繁忙，在香港的這些巨大貨船日夜抵達，運載著一箱箱你我需要的生活用品。

但是大家看不到的，是這國際經濟命脈，同樣因為疫情承受著巨大壓力，因為操作貨船的專業船員被困在船上，無法回家。

菲律賓籍的Merwyn Lagan是貨船的第二副船長，他說他已經在海上11個月，原本要在3月回家，但是菲律賓封鎖邊界，所以必須留在船上。

許多國家自3月以來關閉邊界，航空公司也取消航班，船上的船員也因此被迫留在船上工作。

來自印度的副船長Privanka說，她最後一次雙腳踏在岸上是在去年12月，她工作的油船目前在墨西哥灣運作，她說原本應該在兩個月前合約滿時回去印度，但是海關和航空暫停，船員沒有回家的方法，現在也不知道什麼時候才可以回家。

船運公司Wallem Group總裁Frank Coles表示，最擔心的是這些船員的精神健康，他說7,000名僱員當中，有35%的合約已經到期，他現在找方法幫助這些船員回家。

國際海運組織估計，全球有超過20萬個船員在海上等待上岸回家。

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