南加Imperial縣疫情嚴峻 州長要求重新實行居家令

加州州長紐森表示,南加州Imperial縣疫情嚴峻,州府要求該縣重新實行居家令,並立刻停止原定重開的計劃,紐森強調,新型肺炎疫情在全州仍未平息,他警告說未來幾個星期,預計入院率會大幅上升,而加州年輕人確診率近期明顯上升,紐森呼籲打算趁著夏季和國慶狂歡的人士要三思。

州長紐森特別提到南加州鄰近墨西哥邊界的Imperial縣,該縣過去14天確診率高達23%,州府已派人,包括40多名國民警衛軍隊醫療人員到該縣協助抗疫,並要求Imperial縣停止原定的重啟經濟計劃,被記者問到加州有沒有考慮全州推行暫停重開,紐森強調主要由各地縣政府按照當地疫情而決定,他幾次提到並讚揚舊金山暫緩重啟經濟的決定。

紐森說:「我很欣賞舊金山的領導層,包括縣衛生總監,你會見到其他縣會仿效州府一星期前已暫停宣布進一步重開經濟的計劃。」

加州有15個縣在州府的監察名單,其中包括東灣Contra Costa縣,以及南灣Santa Clara縣,兩個縣都因為近期住院率大幅上升而受到州府監察,對於這15個縣,紐森表示州府保留隨時介入的權力。

紐森說:「我們保留權力考慮重開特定經濟活動的問題,包括是否暫停,甚至取消已有的重開,我們會當機立斷。」

加州直至周四為止,確診個案已超過20萬宗,5,812人死亡,4,000多人需要住院,住院人數較之前一日上升3.3%。

州府開設了一個名為CalCAT的新網站,追蹤全州及各縣確診案例的走勢,該網站預測到7月底,加州將會有多達14,000多人需要住院。

紐森表示,我們仍未走出第一波疫情。

紐森說:「留心我的話,我不輕易這樣說,過去一、兩個星期確診率上升,未來一、兩個星期,你不僅會看到住院率上升,更會很可悲的看到多少人失去生命。」

紐森指出,加州18歲到34歲年輕人確診率最近顯著上升,他奉勸加州居民參加國慶節慶祝活動,不論規模大小都需要很小心,因為一不留神就有機會將病毒傳染給體弱高危人士。

紐森周五在沙加緬度地區一家生產保護裝備的製造商召開記者會,他鼓勵製造商參考safelymakingCA.org的網站平台,除了可以申請免費的保護裝備之外,也可供零售商知道,州內有什麼製造商售賣保護裝備,協助商業安全地重開。

