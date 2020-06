民調顯示拜登領先特朗普14個百分點

【KTSF 張麗月報導】

最新民調顯示,民主黨籍總統參選人拜登,領先特朗普14個百分點。

這項民調由紐約時報和Siena大學聯合做的,拜登領先特朗普14個百分點,這項調查的對象是在全國範圍的已登記選民中,但未反映到選舉人票的意願。

即是說,在全國民調中領先未必一定贏硬,因為還有選舉人票的計算,情況就好像在2016年大選,當年民主黨總統候選人希拉莉在許多項全國性的民調中領先對手特朗普,但最後希拉莉落敗,因為美國實行各州選舉人票制度,中西部幾個關鍵的搖擺州份,加上佛羅里達州投向特朗普,令特朗普憑著選舉人票勝出。

在選舉人制度下,上次大選,希拉莉的全國普選票雖然比特朗普多,但選舉人票不夠也都無補於事。

民調指出,如果選舉在周四舉行,有半數的已登記選民表示會投票給拜登,投票給特朗普的就有36%,在獨立選民中,拜登的支持率也領先特朗普達雙位數字。

另外,民主黨全國代表大會將會如期在8月17日開會,正式確認民主黨總統提名人選,但由於疫情關係,規模將會縮少,同時會更改地點,改在威斯康辛州Milwaukee市,並會以視像形式舉行。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。