全球接近千萬人染疫 美洲地區疫情未見頂

【KTSF 吳宇斌報導】

全球新型肺炎疫情嚴峻,根據John Hopkins大學的統計,目前全球累計有接近930萬人確診,超過47萬人死亡,世衛組織預計,全球感染新冠病毒人數下周將會達到1,000萬。

世衛總幹事譚德塞說:「疫情起初的第一個月,少於一萬宗確診匯報給世衛,而在上個月幾乎400萬宗,我們預計下週總數會高達1,000萬人確診,當我們繼續研發疫苗,或者治療方法時,這是一個對我們清醒的提醒,提醒我們有一個緊急的責任,去做我們有能力做的,去阻止病毒傳播和拯救生命。」

另外,世衛緊急項目主管瑞安也警告,美洲地區的疫情仍未見頂,尤其是中南美洲,多個國家上星期新增病例的幅度,介乎兩成半至五成,美洲各國政府有需要採取非常進取的措施遏制病毒蔓延。

南美洲的巴西新增接近4萬人確診,已經有接近120萬人感染,周三有法官下達命令,要求總統波索納羅在首都巴西利亞公眾地方要戴口罩,波索納羅周三也有遵守命令戴口罩,如果不戴口罩,將會被罰款每日接近400美元,巴西司法部長正尋求上訴。

而智利周三新增3,649宗確診,總數超過25萬宗,超過4,700人死亡,當局衛生官員表示,數據顯示疫情有舒緩,但還未戰勝疫情。

而墨西哥雖然已經開始重啟經濟活動,但周二晚就錄得超過6,000宗新增確診,過去3日已經有超過2,500人死於新型肺炎,當地也出現3宗罕見確診案例,有早產的三胞胎嬰兒對新冠病毒檢測呈陽性,但是父母都沒有感染。

當局表示,醫生正在研究幾種可能的傳染源,包括母親的母乳,目前三胞胎情況穩定。

