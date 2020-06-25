全球接近千萬人染疫 美洲地區疫情未見頂

【KTSF 吳宇斌報導】

全球新型肺炎疫情嚴峻，根據John Hopkins大學的統計，目前全球累計有接近930萬人確診，超過47萬人死亡，世衛組織預計，全球感染新冠病毒人數下周將會達到1,000萬。

世衛總幹事譚德塞說：「疫情起初的第一個月，少於一萬宗確診匯報給世衛，而在上個月幾乎400萬宗，我們預計下週總數會高達1,000萬人確診，當我們繼續研發疫苗，或者治療方法時，這是一個對我們清醒的提醒，提醒我們有一個緊急的責任，去做我們有能力做的，去阻止病毒傳播和拯救生命。」

另外，世衛緊急項目主管瑞安也警告，美洲地區的疫情仍未見頂，尤其是中南美洲，多個國家上星期新增病例的幅度，介乎兩成半至五成，美洲各國政府有需要採取非常進取的措施遏制病毒蔓延。

南美洲的巴西新增接近4萬人確診，已經有接近120萬人感染，周三有法官下達命令，要求總統波索納羅在首都巴西利亞公眾地方要戴口罩，波索納羅周三也有遵守命令戴口罩，如果不戴口罩，將會被罰款每日接近400美元，巴西司法部長正尋求上訴。

而智利周三新增3,649宗確診，總數超過25萬宗，超過4,700人死亡，當局衛生官員表示，數據顯示疫情有舒緩，但還未戰勝疫情。

而墨西哥雖然已經開始重啟經濟活動，但周二晚就錄得超過6,000宗新增確診，過去3日已經有超過2,500人死於新型肺炎，當地也出現3宗罕見確診案例，有早產的三胞胎嬰兒對新冠病毒檢測呈陽性，但是父母都沒有感染。

當局表示，醫生正在研究幾種可能的傳染源，包括母親的母乳，目前三胞胎情況穩定。

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