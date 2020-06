【KTSF】

稍早在南灣聖荷西市一間商店,被指蓄意向一名幼童咳嗽的婦人,已被證實在南灣一個校區任職。

事發於本月初位於Cottle路的Yogurtland店,過程被店內的保安攝錄機拍攝下來,警方表示,婦人因為在等候食物期間,不滿幼童的母親沒有保持社交距離,於是向著幼童咳嗽以作報復。

位於聖荷西的Oak Grove校區周三發聲明稱,校區已知悉事件涉及校區其中一名僱員,該名僱員目前已無上班,沒有為學生服務,校區表示警方仍在調查事件,現階段不會再發表評論。

