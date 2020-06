【KTSF】

德克薩斯州北部有家庭舉行一場驚喜生日派對後,有18名曾出席派對的家庭成員之後確診新型肺炎。

據KENS 5電視台報導,5月30日,有一名親友在不知道已染上新型肺炎的情況下出席了這場生日派對,結果導致多人被傳染,染疫者中有兩人是幼童,兩人是年屆八旬的祖父母,還有一人是乳癌患者,兩名祖父母與乳癌患者已送院治療。

據報導,該家庭舉行派對時已遵照州府的衛生指示,包括只有25人出席,客人離開和逗留的時間也不同。

