消費報告指出,Whole Foods超市的瓶裝水含有具傷害力水平的砷。

消費報告指出,Starkey礦泉水的含砷度和其他相同品牌相比高出3倍,但報告也強調,喝下一瓶不會造成大傷害,但是長期有砷進入體內,即使是小量,都會增加患有心臟病和一些癌症的風險,也會導致孩童智商低。

Whole Foods表示,售賣的礦泉水含砷度沒有超出聯邦標準,消費報告則說必須考量健康因素而減低含砷量,因為在檢查的45個礦泉水品牌中,有些幾乎完全檢測不出含有砷,所以減少砷含量是可以做得到的。

