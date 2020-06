醫療氧氣供不應求 世衛將協助國家採購機器

【有線新聞】

新型肺炎疫情仍然嚴峻,世衛估計全球確診人數下星期將突破1,000萬,警告在落後地區,患者所需的醫療氧氣供不應求,已購入製氧機分發到有需要國家。

住在美國阿特蘭大的電訊工程師阿拉薩內利,二月回祖國、西非國家畿內亞工作。

到5月初,他感到不適、呼吸困難,到當地診所及醫院求診,都未能為他提供氧氣。

阿拉薩內利的病情一天內急轉直下,入住深切治療部數小時後病逝,死後一個半月驗出感染新型肺炎。

新型肺炎全球大流行,繼口罩、保護衣、呼吸機等物資後,醫療氧氣亦短缺,情況在較落後的地區更為嚴重。

例如在畿內亞,醫院床位沒有直接輸送醫療氧氣的喉管,要靠貨車來回工廠與醫院運送這些大氧氣瓶,接駁到呼吸機給病人使用。

但運費高昂加上供不應求,推高售價。一瓶醫療氧氣索價近900元港幣,是發達國家的數十倍。

醫療用氧氣被世衛列入「基本藥物標準清單」,總幹事譚德塞說疫情尚未緩和,醫療氧氣的需求仍然迫切。

以目前全球每周新增100萬宗確診個案趨勢估計,全球每天約需要88,000多瓶大容量醫療氧氣。

世衛已經購入萬多部製氧機,未來數周分發到全球120個國家,亦會協助部分國家購入製氧機生產線,及提供技術支援,令這些國家長遠能自行生產醫療氧氣。

