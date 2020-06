前中華總商會會長黃永樂被控欺詐及串謀洗黑錢（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山前工務局局長Mohammed Nuru涉嫌欺詐及行賄一案有了新進展,聯邦司法部周三宣布起訴前中華總商會會長黃永樂(Walter Wong)欺詐及串謀洗黑錢兩項控罪,司法部指,黃永樂已同意認罪,並會與控方合作,以換取減刑。

70歲的黃永樂活躍於華埠,這張是他參加社區活動拍下的畫面。

根據聯邦司法部的起訴書,黃永樂是一名承建商及牌照顧問,他早在2004年起,與Nuru及其他市府官員,涉嫌透過賄賂及隱瞞訊息等進行欺詐,涉及金錢達100萬元。

而黃永樂亦被控從2008年起,涉嫌與Nuru串謀洗黑錢罪,司法部周三宣布黃永樂已經與控方達成認罪協議,並答應提供控方所需的資料,以換取可能較輕的刑罰,每項控罪的最高刑罰是監禁20年,他最快將於7月6日上庭認罪。

起訴書並沒有透露太多案情,只是指出黃永樂涉嫌的罪行都與Nuru有關,根據針對Nuru的起訴書,黃永樂涉嫌在2018年支付Nuru前往中國及南美的旅費,以換取在工作需要時提供「優惠待遇」。

司法部在今年年初拘捕Nuru及餐廳東主Nick Bovis,指兩人涉嫌企圖行賄一名機場委員會委員,以換取餐廳合約,調查其後擴大。

司法部在本月初落案起訴Nuru的女友,以及兩名承建商,包括華裔的江菀珊(Florence Kong),6名被告當中,暫時只有Bovis及黃永樂認罪。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。