紐約等3州要求來自疫情嚴重州份人士隔離14天

【KTSF 張麗月報導】

有鑑於多個州的疫情明顯反彈,新增確診個案不斷上升,紐約、新澤西和康涅狄格3個州聯合發出旅遊警示,防止疫情進一步擴散,新規定要求民眾如果來自疫情爆發最勁的州份,在入境這3個州時,必須自我檢疫隔離14天,違規者將面對罰款,到目前為止加州仍未列入該3州的管制入境名單。

新規例要求民眾如果來自疫情最高風險的州份,即是說在過去7天平均染疫率在10%或以上的話,在入境紐約、新澤西和康涅狄格這3個州時,必須自我隔離檢疫14天。

目前受影響的有9個州,包括佛羅里達、阿利桑那、德州和南北卡羅萊納州,來自這些州的旅客,如果拒絕自我檢疫隔離,初犯者將會罰款2,000元,再犯者罰款5,000元,繼續拒絕檢疫而造成損害的話可以罰款一萬元。

紐約州長Andrew Cuomo強調,這些規例並不是阻擋人入境,如果民眾同意自我檢疫,就不會被拒入境。

這項規例周三晚午夜實施生效,在執行檢疫方面,3個州將會各自負責執法,各個州的衛生當局將會在機場、公路等地方展開公關宣傳運動。

這項旅遊警示,與3月初疫情爆發初期呈現180度轉變,當時紐約州是疫情重災區。

截止周三,在過去一星期,共有26個州,新增的確診個案急升,人口稠密的加州、德州、佛州和阿里桑那州尤其明顯。

