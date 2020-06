【有線新聞】

聯邦參議院一致通過《香港自治法案》。

法案由兩黨議員提出,容許華府制裁在香港配合中方打壓的人員,包括鎮壓示威者的警員、負責執行國安法的中共官員,以及與這些實體有交易的銀行。

提案的民主黨參議員范霍倫,指法案是向北京發出明確訊息,就是破壞香港自治會承擔後果,並稱法案原本可以在月初通過,但黨友應特朗普政府要求,作技術修訂才押後表決。

同樣有份提案的共和黨參議員霍利,就形容這次可能是阻止北京摧毀香港僅存自由的最後機會。

法案還須經眾議院表決,再由總統特朗普簽署生效。

