【KTSF】

聯邦疾控中心周四表示,自美國爆發疫情以來,估計約有2,000萬美國人感染了新型肺炎,當中大多數人已染疫而不自知,這個數字較官方公布的230萬宗確診個案高出約十倍。

近日,全美十多個州的新型肺炎確診個案都出現上升,以美國3.31億人口的數字計算,2,000萬人染疫約佔總人口的6%,代表美國大多數人仍有染疫的風險。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。