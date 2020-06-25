加州參議院通過ACA 5平權法案 11月交選民表決（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

備受華人社區爭議的加州平權法ACA 5法案，周三在州參議院通過，代表法案將會在11月交由選民公投。

州參議院周三以30比10票通過ACA 5法案，代表法案得到州參眾兩院通過，加州選民將會在11月公投，決定是否實施ACA 5法案。

ACA 5法案目的是要推翻當前實施的209號提案，1996年由加州選民通過的209號提案規定，加州在公立項目，例如承包工程合約、招聘工作和招生等項目，不能考慮申請人的性別和族裔，這也使得加州成為全美並未實施平權法的9個州之一。

支持ACA 5的華人權益促進會認為，這個法案將會讓很多華裔居民受惠，又重申法案並不會作出種族配額等制度。

華人權益促進會代表馮弘美說：「它只是可以讓加州的公共部門，還有公共教育的機構等，去實行一個綜合性的考慮方式。」

至於反對ACA 5的平等公義協會則表示，下一步會在選舉月之前細閱法案的條文，再考慮是否對法案提出訴訟。

平等公義協會代表李少敏說：「這是加州悲痛的一日，ACA 5完全是一個大倒退，本來24年前的209號提案，已經幫助我們解決這個問題。」

ACA 5法案一直備受很多華裔家長的關注，他們擔心一旦通過，加州大學日後可能會以學生的族裔背景作為收生的考慮之一，對華裔學生非常不利，因此強烈反對該法案。

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