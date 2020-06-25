聖荷西市長公佈警察部門改革方案 強調非裁撤警力（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

針對全國性反種族歧視和反警暴示威浪潮，南灣聖荷西市長Sam Liccardo周三也公佈警察部門的改革方案，他強調，警方需要改革，但不表示要裁撤警力。

Liccardo說：「市議會一致通過我的預算，決定改革，但不是裁減警方預算，這個九點計劃代表了我們下一步將要做的，有一些提出改變的建議，包括如何確保聖荷西繼續是警方問責的表率，如何確保我們依法提供平等的保護給每個人，來作為希望修正的承諾。」

Liccardo提出的警方九點改革方案包括：第一，對違規警員的停職和紀律處分仲裁程序，將增加透明度和問責制；第二，對警方不當行為進行獨立調查；第三，對使用武力的指控擴大權限給獨立的警員審查部門；第四，從多元化社區構建警察部門，增加青少年的機會；第五，重新構想警察的角色；第六，禁止使用橡皮子彈，並對使用武力政策進行全面審查；第七，警察要遵從民選領導者的指示；第八，利用數據和證據做警員招募、培訓及早期指導的依據；第九，審查警方每一項支出。

Liccardo稱，聖荷西有全美最好的警察，而且大部分市民也不希望減少警力。

Liccardo說：「我相信大部分市民希望我們繼續撥款警方，因為他們希望警察出現，他們的電話說明這一點，我們一年有120萬報警電話，當中60萬是緊急事件，經常涉及生命危險。」

Liccardo表示，警方以往經常要接觸一些精神有問題的人，當中確有涉及一些不當執法行為，令事態升級，因此當局也在考慮其他可替代的方法，以便更好的處理這類事件。

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