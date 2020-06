聖荷西市長公佈警察部門改革方案 強調非裁撤警力（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

針對全國性反種族歧視和反警暴示威浪潮,南灣聖荷西市長Sam Liccardo周三也公佈警察部門的改革方案,他強調,警方需要改革,但不表示要裁撤警力。

Liccardo說:「市議會一致通過我的預算,決定改革,但不是裁減警方預算,這個九點計劃代表了我們下一步將要做的,有一些提出改變的建議,包括如何確保聖荷西繼續是警方問責的表率,如何確保我們依法提供平等的保護給每個人,來作為希望修正的承諾。」

Liccardo提出的警方九點改革方案包括:第一,對違規警員的停職和紀律處分仲裁程序,將增加透明度和問責制;第二,對警方不當行為進行獨立調查;第三,對使用武力的指控擴大權限給獨立的警員審查部門;第四,從多元化社區構建警察部門,增加青少年的機會;第五,重新構想警察的角色;第六,禁止使用橡皮子彈,並對使用武力政策進行全面審查;第七,警察要遵從民選領導者的指示;第八,利用數據和證據做警員招募、培訓及早期指導的依據;第九,審查警方每一項支出。

Liccardo稱,聖荷西有全美最好的警察,而且大部分市民也不希望減少警力。

Liccardo說:「我相信大部分市民希望我們繼續撥款警方,因為他們希望警察出現,他們的電話說明這一點,我們一年有120萬報警電話,當中60萬是緊急事件,經常涉及生命危險。」

Liccardo表示,警方以往經常要接觸一些精神有問題的人,當中確有涉及一些不當執法行為,令事態升級,因此當局也在考慮其他可替代的方法,以便更好的處理這類事件。

