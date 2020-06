【KTSF】

數據顯示,美國現在越來越多人購買槍械彈藥。

國內槍械經銷商最近匯報銷售額出現高峰,一名槍械業內分析師表示,這個和最近發生的警察暴力案,以及有人呼籲對警察撤銷資助有關。

但其實槍械銷售自疫情以來就已經上升不少,今年1月到4月,購買槍械需要的背景審查,比去年同期增長接近五成,並且估計當中總有約四成是首次買槍人士。

根據一個槍械交易協會3月的背景審查更達到歷史最高水平,並持續到4月和5月。

