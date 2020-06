南加州迪士尼主題公園押後重開日期

【KTSF】

鑑於加州的新型肺炎確診個案持續上升,迪士尼公司表示,原定於7月中重開的南加州迪士尼主題公園,將會押後重開日期。

迪士尼公司早前公布,位於南加州Anaheim市的迪士尼樂園和迪士尼加州冒險樂園將於7月17日重開,但加州政府表示,會到7月4日或以後才向迪士尼發出重開指引,有鑑於此,迧士尼發表聲明指,由於重開樂園需要時間籌集人手返回工作崗位,因此在迫不得已下,只能押後重開日期。

迪士尼沒有公布新的重開日期,自疫情在美國爆發以來,南加州的迪士尼樂園從3月14日以來一直關閉至今。

另外,原定計劃7月23日重開的Grand Californian酒店和Paradise Pier酒店,也會押後重開,不過迪士尼市中心區的餐廳和購物區會按原定計劃於7月9日重開。

至於佛羅里達州的迧士尼世界樂園會按原定計劃於7月11日重開。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。